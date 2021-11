Clara Luzia: „So wie es jetzt ist, ist es eigentlich perfekt“

KURIER: Sind Sie kreativer, wenn sie zufrieden sind, oder sind Sie es in ihren Krisen?

Clara Luzia: Krisen hab ich immer. Ich mag das Klischee nicht füttern, dass es einem schlecht gehen muss, damit man schreibt, aber bei mir ist es halt leider schon so. Ich will aber nicht behaupten, dass man immer schwer angeschlagen sein muss, um künstlerisch tätig zu sein. Als ich bei der APA aufgehört habe, war ich schon schwer angespannt, weil ich kein geregeltes Einkommen mehr hatte. In manchen Monaten war es nicht so lustig und das hat mich extrem gestresst. Ich hatte das Gefühl, dass ich alle Konzertanfragen spielen muss, auch dort, wo ich eigentlich nicht spielen wollte. Das hat mir ein bissi die Freude an der Musik genommen, auf einmal ist es ein Job geworden und das war nicht schön. Aber es hat sich dann glücklicherweise eingespielt, mittlerweile habe ich das gar nicht mehr. Aber ich habe den Eindruck, dass das für viele, die es nur mit der Kunst probieren, ein Problem ist, wenn deine Leidenschaft zu so einer Pflicht wird, das kann dir schon die Kreativität nehmen.

KURIER: Sie sind und möchten Musikerin bleiben, da gibt es keinen anderen Traum, der verwirklicht werden möchte?

Clara Luzia: Nein, aber ich bin keine, die Pläne macht. Es kann schon sein, dass ich einmal etwas anderes mache oder machen muss – das ist ein bisschen meine Befürchtung. Bis jetzt habe ich immer so Glück gehabt. Mir ist auch klar, was das für ein Privileg und Segen ist, dass ich das machen kann und davon leben kann. Musik ist schon super. So wie es jetzt ist, dass ich sie in so vielen verschiedenen Ausprägungen machen kann, ist eigentlich perfekt, das kann gerne noch eine Weile so weitergehen.