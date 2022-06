„Im Sportrollstuhl in der Turnhalle dem Basketball nachzuhetzen war eine coole Erfahrung. Danach wieder auf gesunden Beinen stehen zu dürfen, aber auch.“

Solche und ähnliche Aussagen waren von den Schülern des Wieselburger Francisco Josephinums zu hören, die am Rollstuhl-Basketball-Workshop teilnahmen. Er habe den Schülern angeboten, freiwillig diese Erfahrungen zu sammeln und einem ihrer Mitschüler, der auf den Rollstuhl angewiesen ist, Solidarität zu zeigen, berichtete Religionsprofessor Andreas Pichlbauer. 19 Fußgänger und der Rollstuhlfahrer übersiedelten zum zweieinhalbstündigen Experiment in die Sporthalle nach Euratsfeld. In der dortigen Heimstätte des Rollstuhlsportvereins gab Obmann Daniel Kogler sehr bereitwillig das Wissen und das notwendige Equipment für die lernwilligen Schüler aus. Die Einschulung zur Handhabung der sportlichen vierrädrigen Flitzer und die Spielregeln wurde rasch aufgesaugt. Und dann durfte auch schon der jugendliche Ehrgeiz in einem Mini-Turnier sprühen.