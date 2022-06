20 Pferdehufe, die im Rhythmus am Straßenbelag klappern, dazu eine historische Postkutsche, deren Passagiere die langsam vorbeiziehende Landschaft genießen. Ein auffälliges Pferdegespann mit fünf Lipizzanern durchquert dieser Tage am Weg nach Deutschland Nieder- und Oberösterreich. Das Ehepaar Andreas und Ute Matern ist in Tagesetappen von Wien zum heimatlichen Pferdehof in Heideck bei Nürnberg unterwegs.