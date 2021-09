Rochade beim Theaterfest NÖ: Vorhang auf für Kristina Sprenger?

Schon im April dieses Jahres hätte sein Nachfolger bzw. seine Nachfolgerin gewählt werden sollen. Coronabedingt wurde das allerdings in den Herbst verschoben. Am Montag ist es nun so weit. Danach wird alles anders sein im Verein, zumindest im Vorstand – keines der sechs Vorstandsmitglieder wird wieder eine Funktion übernehmen. Laut Auer ist es aber kein „Scheiden im Bösen“, sondern das Gegenteil: „Wir haben das im Vorstand so entschieden, es ist schwierig für ein neues Team, wenn noch einige dabei sind, die die alte Schiene fahren.“ Darüber, wer die „neue Schiene“ vorgeben wird, wollte sich Auer nicht äußern.

Über die neuen „Regisseure“ für die sommerlichen Festspiele will er vorerst gar nichts sagen. Obmann-Stellvertreter Marcus Strahl, Intendant der Wachaufestspiele: „Das wird man am Montag sehen.“ Nur so viel: „Es gibt ein paar Kandidaten.“ Theoretisch könnten sich auch am Montag noch welche melden, um bei der Abstimmung mitzumischen. Ein Name ist dennoch im Vorfeld durchgesickert und wird auch schon länger gehandelt: Kristina Sprenger. Die ehemalige TV-Schauspielerin (Soko Kitzbühel) und nunmehrige Intendantin des Stadttheaters Berndorf gilt als Favoritin für die Auer-Nachfolge.