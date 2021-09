Die Sommertheater in NÖ bilanzieren mit 69 Prozent Auslastung

Das Theaterfest Niederösterreich 2021 hat 143.159 Besucherinnen und Besucher gezählt. Die Auslastung hat nach Angaben vom Donnerstag 69,3 Prozent betragen, beim Kinderprogramm ("Theaterfest for Kids") sind es mehr als 90 Prozent gewesen. Das Ergebnis "entspricht unseren Erwartungen", stellte Obmann Werner Auer fest.

18 Spielorte haben im zu Ende gegangenen Sommer 295 Vorstellungen von 22 Produktionen vor 110.737 Besucherinnen und Besucher gezeigt. Hinzu kamen 27.370 Gäste beim "Theaterfest for Kids". Sieben Spielorte haben acht Produktionen bei 98 Aufführungen präsentiert. Inklusive Rahmenprogrammen ergab sich die Gesamtzahl von 143.159 Gästen.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) bezeichnete die Bilanz als doppelt erfreulich. "Einerseits, weil die Kunst und Kultur an den 18 Festspielorten des Theaterfestes Niederösterreich wieder in vollen Zügen genossen werden konnte. Andererseits, weil hier viel zur Belebung aller Regionen in Niederösterreich beigetragen wurde."

Schwierige Voraussetzungen

Theaterfest-Obmann Auer erinnerte an schwierige Voraussetzungen, weil bis weit ins Frühjahr hinein nicht klar gewesen sei, wie der Sommer verlaufen würde. Von vielen Bühnen seien aufgrund der coronabedingten, unsicheren Situation weniger Vorstellungen geplant und weniger Tickets aufgelegt worden. Freude äußerte Auer darüber, "dass das Kinderprogramm so gut angenommen wurde. Es ist ein Zeichen, dass Familien ein großes Interesse an hochwertigen Veranstaltungen haben".

Zwei Bühnen - Festival Retz und Festival Schloss Weitra - haben im Sommer 2021 zur Gänze pausiert. Witterungsbedingt mussten neun Vorstellungen abgesagt werden, andererseits wurden aber auch vier Zusatzvorstellungen angesetzt.