Föttinger: "Mit einer Verringerung der Auslastung ist zu rechnen"

Herbert Föttinger, Direktor des Theaters in der Josefstadt, meint: "Nach den langen Monaten der Pandemie versteht man natürlich, weshalb die Verschärfung der Maßnahmen in Wien auf eine 2G-Regel stattfindet. Demokratiepolitisch wird diese Verschärfung wohl zu einer noch größeren Polarisierung innerhalb der Gesellschaft führen, die Solidarität, die wir am Anfang der Pandemie verspürt haben, ist ja längst passé. Ob dieser ,Anreiz' sich impfen zu lassen zu einer höheren Impfquote oder vielleicht doch zu einer noch größeren Starrsinnigkeit der Impfgegner führt, wird zu beobachten sein. Das Theater hat in der Vergangenheit bewiesen, dass es ein sicherer Ort ist, dass man als Zuschauer:in keiner erhöhten Gefahr ausgesetzt ist. 2G wird diese Sicherheit im Theater eventuell noch etwas erhöhen, mit einer Verringerung der Auslastung ist dennoch zu rechnen."

Staatsoperndirektor Bogdan Roscic rekapituliert die ersten zwei Wochen der neuen Saison: "Man kann bisher aber beobachten, dass die Auslastung stärker schwankt als an der Staatsoper vor der Pandemie üblich. An sieben Abenden waren wir bei über 90% Auslastung, an einigen ausverkauft. An anderen Abenden sind dagegen Karten in unterschiedlichen Preiskategorien verfügbar. Erfreulich ist, dass bei Kartenkäufen für diesen September deutlich mehr heimische Besucher gekauft haben als vor der Corona-Krise. Dies kompensiert aber nicht das Ausbleiben großer Teile des internationalen Publikums sowie eine gewisse Verunsicherung bei einem Teil des heimischen Publikums.“

Kay Voges, der Direktor des Volkstheaters, war zu keiner Stellungnahme zu bewegen. Sein Haus gibt auch keine Besucher- oder Auslastungszahlen bekannt. Selbst bei den bisherigen Premieren war das Volkstheater schlecht besucht.

Franz Patay, Geschäftsführer der Vereinigten Bühnen Wien, gab gegenüber dem KURIER eine 80-prozentige Auslastung beim Musical "Cats" bekannt. Er bekennt sich zur 2-G-Regelung: "Es ist Ziel der Stadt Wien und natürlich in unser aller Sinn, die Zahlen der Patienten auf den Intensivstationen zu reduzieren und einer Überlastung der Krankenhäuser sowie der weiteren Ausbreitung der Pandemie entgegenzuwirken."