Retzer Maturant für Vorwissenschaftliche Arbeit ausgezeichnet

„Die Anzahl der Primzahlen nimmt zwar zu, allerdings nicht linear, sondern immer langsamer. Das habe ich versucht, grafisch und mittels Programmen aufzuarbeiten und etwa den historischen Aspekt zu beleuchten. Mein Betreuungslehrer war da sehr streng“, erzählt der 18-Jährige.

Spitaler leistet derzeit seinen Zivildienst im Caritas-Wohnhaus in Hollabrunn ab. Nächstes Jahr möchte er Chemie studieren: „Den Naturwissenschaften will ich treu bleiben.“ Das Preisgeld will er für einen möglichen Auslandsaufenthalt sparen.

Im Fachbereich Biologie wurde übrigens Alexander König vom BORG Güssing zum Sieger gekürt. In Informatik konnte sich Leo Gaskin vom BRG Feldkirchen durchsetzen. In Physik freute sich Sarah Reiter aus Wiener Neustadt über die Ehrung ihrer VWA „Galilei und Relativistik“.