Gold für „Nachwuchs-Marie Curie“

24 junge Forscherinnen und Forscher in weißen Kitteln, mit Schutzbrillen auf der Nase, vor ihnen Untersuchungstische, auf denen unzählige Reagenzgläser mit brodelnden Flüssigkeiten und aufsteigenden Dämpfen in Reihe und Glied aufgestellt sind: Das Bild, das sich unlängst in der Pädagogische Hochschule Niederösterreich in Baden bot, erweckte den Anschein, man sei direkt im Chemielabor von Marie Curie gelandet.

Die Schule war zum zweiten Mal Austragungsort des Bundeswettbewerbs der Österreichischen Chemie-Olympiade. Fünf Stunden lang stellten hier die Siegerinnen und Sieger der Landeswettbewerbe ihr Wissen und Können unter Beweis.