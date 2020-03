Studierende: Existenzangst statt Zukunftstraum

Aber nicht nur das: Studiengebühren müssen nämlich trotzdem bezahlt werden. Als Nicht-EU-Bürger kostet ihn das an der Uni Wien 726,72 Euro im Semester. Das ist die doppelte Summe davon, was man als EU-Bürger – erst nach Überschreitung der Toleranzsemester – bezahlt. Zur Zeit studieren insgesamt 22.216 Drittstaaten-Angehörige in Österreich.

Eine Aufhebung oder Senkung der Gebühren für dieses Semester gibt es aus jetziger Sicht nicht, heißt es vom Bildungsministerium. Der Grund: Unterricht findet ja weiterhin statt – eben über das Internet. „Es ist viel schwieriger, dem Unterricht so zu folgen. Ich lerne in meinem Studium Chinesisch – über das Internet sprechen zu üben, das funktioniert nicht“, sagt Jalal.

Die Österreichische HochschülerInnenschaft (ÖH) fordert vom Bildungsministerium einen Erlass der Studiengebühren für dieses Sommersemester. „Viele Studierende haben momentan echte existenzielle Sorgen“, sagt Vorsitzende Dora Jandl.