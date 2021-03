Rettung für Wiener Neustädter Händler naht

Nun gibt es aber einen Hoffnungsschimmer für den Wiener Neustädter Handel.

Ersatzzahlungen durch Bund gedeckt

Nach Gesprächen mit dem zuständigen Landesrat Jochen Danninger und mit dem Finanzministerium teilte Schneeberger am Dienstag während einer Pressekonferenz in seiner Funktion als VP-Klubobmann im St. Pöltner Landhaus mit, dass Händler nun Anspruch auf Ersatzzahlungen des Bundes hätten.

Kommt der Umsatz eines Geschäftes auf weniger als 40 Prozent im Vergleich zu 2019, kann laut dem Bürgermeister angesucht werden. "Dieses Kriterium wird auf viele Händler der Stadt zutreffen", so Schneeberger. Genauere Infos will die Stadt schriftlich an alle Geschäftstreibenden übermitteln.

Kontrollen mit "Hausverstand und Fingerspitzengefühl"

Generell hatte der Bürgermeister viel Lob für die Bevölkerung übrig. So gäbe es viel Akzeptanz gegenüber den geltenden Maßnahmen und die Polizei führe die Kontrollen mit "Hausverstand und Fingerspitzengefühl" durch.