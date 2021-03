Welche Bezirke von Ausreise-Beschränkungen bedroht sind

Bereits vergangene Woche war in Niederösterreich beschlossen worden, dass entsprechende Verordnungen - wie bereits in Wiener Neustadt - von den jeweiligen Bezirksverwaltungsbehörden kommen sollen. Am Zug wäre im konkreten Fall also die Bezirkshauptmannschaft Wiener Neustadt.

In Wiener Neustadt selbst, wo die Hochinzidenzverordnung seit vergangenem Mittwoch in Kraft ist, belief sich der Sieben-Tage-Wert am Montagnachmittag auf 525,9.

Gefahr für Ausreisebeschränkung in weiteren Bezirken

Ansonsten ist in Österreich neben der Stadt Wr. Neustadt und dem Bezirk Wr. Neustadt-Land nur der Bezirk St. Johann im Pongau von einer ähnlich hohen 7-Tages-Inzidenz (503, Stand Montag 15 Uhr) betroffen.

Allerdings sind weitere Bezirke "am Sprung" die 400er-Marke zu überschreiten. Spitzenreiter sind dabei die Bezirke Lienz (378), Perg (364) und Neunkirchen (361).

Auf Bundesländerebene stehen Salzburg (274,7) und Wien (268,1) mit ihren Werten in der 7-Tages-Inzidenz ganz oben.