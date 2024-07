Sieben auf einen Streich: Gastro-Szene bringt Stadt zum Brummen

Während in der Branche der Gastwirte laufend Betriebe verloren gehen, erlebt die Gastro-Szene in Amstetten derzeit fast einen Hype. Gleich sieben Restaurants - große Fast Food-Lokale, Tagesbars und auch ein Gasthof - öffnen in diesen Wochen nämlich ihre Pforten. Auffällig ist nicht nur das neue Angebot mit nahezu 1.000 Gästeplätzen innerhalb und außerhalb der Lokale, sondern auch die kulinarische Vielfalt. Klingende Namen und interessante internationale Küchenerlebnisse sind dabei.

Das flexible Angebot reicht dort vom früh geöffneten Backshop über Frühstücks-, Brunch und Mittagsspeisen bis zur feinen Abendkarte. Das Lokal bietet im Innenbereich 100 und auf der beschirmten Terrasse 200 Plätze.

Gemeindegasthof am Hauptplatz

Im Zentrum, direkt am Hauptplatz, öffnet am 12. Juli der Stadtbrauhof nach der halbjährigen Generalsanierung wieder seine Pforten. Die Stadt investiert hier eine Million Euro in ihr Gemeindewirtshaus. Die neuen Pächter Christoph und Stefanie Weis wollen bei ausgedehnten Öffnungszeiten traditionelle und kreative neue Speisen anbieten. 200 bis 250 Plätze werden dann samt dem schattigen Gastgarten direkt am Hauptplatz zur Verfügung stehen.