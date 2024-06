Amstetten: Großbäckerei Haubis eröffnet "Park Lounge" beim neuen Bad

So wie das neue Frei- und Hallenbad in Amstetten rechtzeitig zum Ferienstart aufgesperrt wird, kann jetzt auch das neue Cafe-Restaurant „Park-Lounge“ direkt beim Freizeitgelände am letzten Juni-Wochenende eröffnet werden. Das Lokal und auch die beiden Kioske im Badgelände werden vom Back- und Gastro-Unternehmen Haubenberger "Haubis“ aus Petzenkirchen betrieben.