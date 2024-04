Amstetten: Großbäckerei Haubis übernimmt Gastronomie im neuen Bad

Petzenkirchner Familienunternehmen mit 1.000 Beschäftigten steigt tiefer in die Restaurant-Branche ein. Letzte Beteiligung beim Haubenlokal "Guten Fang" in Ybbs ging allerdings schief.

Die Großbäckerei Haubenberger, bekannt unter der Marke „Haubis“, aus Petzenkirchen wird das Café-Restaurant und die Kioske des neuen Amstettner Stadtbades als Pächter übernehmen.

Das um rund 30 Millionen Euro gerade am Ende der Bauphase befindliche Hallen- und Freibad samt großem Freizeitpark wird im Sommer in Betrieb genommen. Da soll auch „Haubis“ mit dem Restaurant-Betrieb starten, kündigte Amstettens Bürgermeister Christian Haberhauer (ÖVP) an.

„Der Familienbetrieb aus Petzenkirchen überzeugte mit einem maßgeschneiderten Ganzjahreskonzept“, so der Bürgermeister zur Entscheidung im Vergabeverfahren, die in Amstetten schon mit Spannung erwartet wurde.

© Stadt Amstetten /Architek Gobli Das neue Allwetterbad in Amstetten wird im Sommer in Betrieb genommen

Seit über 100 Jahren stehe Haubis für Freude am Genuss und für Liebe zum Besonderen, erklärte Anton Haubenberger, der Vorsitzende der Geschäftsführung des höchst agilen Unternehmens. „Das Stadtbad und der Uferpark mit seinem einzigartigen Outdoor-Erlebnisspielareal passen perfekt zur Marke Haubis“, so der Firmenchef, der zuletzt immer stärker in der Gastronomie Fuß fasste.

In Wieselburg wurde im neuen Business-Park das „Valentinum“ als erfolgreiches Café-Restaurant etabliert. Weniger Erfolg hatte Haubenberger mit der vorjährigen Beteiligung am Haubenrestaurant „Der gute Fang“ von Hannah Neunteufel in der Stadthalle Ybbs an der Donau. Die Top-Gastronomie ist, wie berichtet, nach nur zwei Jahren im Dezember in den Konkurs geschlittert. Die Stadt Ybbs sucht mittlerweile einen neuen Pächter für die Stadthallen-Gastwirtschaft.

Das Stadtbad-Restaurant in Amstetten ist ein massives Gastro-Kaliber. Es bietet mit einer Fläche von 730 m² im Innenbereich Platz für 100 Gäste. Auf der Terrasse finden weitere 200 Gäste einen Sitzplatz. Die Ausstattung, allen voran die Küche, ist am aktuellsten Stand der Technik. Zudem wurde auf ein ansprechendes, modernes Design geachtet. Neben dem Café-Restaurant werden von Haubis ebenso die Kioske im Hallenbad und Freibad betrieben.

„Grundlegend sind traditionelle Angebote für den Badebetrieb vorgesehen. Was wäre ein Baderlebnis für die Kinder ohne Pommes Frites? Wir wollen uns kulinarisch allerdings wesentlich breiter aufstellen. Dabei sollen anlassbezogene Angebote nicht fehlen – etwa zum Frühstücken oder Brunchen“, so Haberhauer, dessen Unternehmen in Petzenkirchen in der Erlebnisbäckerei „Haubiversum“ ein ähnliches Konzept betreibt. Insgesamt betreibt Haubis neben der Großbäckerei in Petzenkirchen 15 Filialen in NÖ und OÖ und beschäftigt 1.000 Mitarbeiter. Für das neue große Projekt in Amstetten wird nun emsig Personal gesucht - angefangen von Köchen und Restaurantfachleuten bis hin zu Backshop-Mitarbeitern, Hilfskräften und Ferialkräften.