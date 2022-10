Amstetten: Neues Millionenbad bekommt nun auch drei Sprungtürme

Zwei Wochen nach dem Spatenstich für das neue Amstettner Allwetterbad überrascht Bürgermeister Christian Haberhauer (ÖVP) mit einer neuen Umplanung. Im Außenbereich des Bades wird es in Hinkunft auch drei Sprungtürme geben. Es geht um das jugendliche Zielpublikum, dem man mit den Türmen in der Höhe von einem, drei und fünf Meter eine zusätzliche Attraktion bieten will.