„Es wird ein leistbares Bad sein“, versprach Haberhauer, um dann vom Badeparadies zu schwärmen. Das Hallenbad bekommt ein Schwimmbecken mit sechs Bahnen. Indoor werden 600 Besucher Platz finden. Ein Erlebnisbecken mit Strömungskanal, ein Kleinkinderbecken und eine Rutsche, die über den Außenbereich wieder ins Innere führt, sind weitere Highlights. Im Außenbereich (1.000 Plätze) wird es ein Multifunktions- und Erlebnisbecken, einen Wasserspielpark, samt Kinderbereich und die nächste Rutsche geben. Ein frei zugängiges Freizeit- und Sportgelände kommt ebenfalls.

Schwimmer werden also auch im Freien auf ihre Kosten kommen. Das war in ersten schwarz-grünen Sparplänen nicht so vorgesehen und sorgte für eine Protest-Kampagne der SPÖ. Neu ist auch eine multifunktionale Gastronomie, die die Bäder bedient, aber auch davon abgekoppelt wirtschaften wird. Ebenso geplant: ein Vereinsgebäude, in das Sportschützen, Flugverein und Ski-Klub einziehen werden. Architekt Robert Gobli kündigte an, das Projekt werde in puncto Nachhaltigkeit und Energieeffizienz vorbildlich sein. Dachbegrünung und Fotovoltaikflächen für 540 kwp sind vorgesehen.