Das Schild über der Wirtshaustür hat Seltenheitswert in Zeiten, wie diesen. „Gasthaus Schernhammer – seit 2022“, ist da zu lesen. Mit 1. Oktober eröffnen Stefan und Heidi Schernhammer in Kienberg (Bez. Scheibbs) ihr erstes Wirtshaus. Am Eingang zu den Ötschergräben gelegen, herrscht in der Tourismusgemeinde Gaming große Freude über das Engagement des jungen Paares.

„Ich kann mir gut vorstellen, dass ich in diesem Wirtshaus alt werde“, sprüht Stefan vor Tatendrang. Der Koch/Kellner hat in verschiedenen Betrieben – von Kitzbühel über Salzburg bis zu kultigen Pizzerias in der Region – Erfahrung gesammelt. Jetzt sei die Zeit reif, mit seiner Frau die Idee „vom eigenen typischen Gasthaus, wie es sie fast nicht mehr gibt“ zu verwirklichen.