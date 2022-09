Ehemalige Krankenschwester bietet gesundes Essen für jedermann an

Telefonisch ist Anna Mayer vormittags seit etwa zwei Wochen nicht mehr so gut zu erreichen. Das liegt daran, dass Mayer diese Zeit in der Küche verbringt. Die 39-Jährige kocht dabei aber nicht für sich, sondern vor allem für andere.

„Gerichteküche“ nennt Mayer ihr Angebot, geboten werden vegetarische Speisen, die von Montag bis Mittwoch (von elf bis 13 Uhr) direkt in ihrer Küche in Lanzendorf bei Kasten im Bezirk St. Pölten abgeholt werden können. Ein kurzer Blick auf die Speisekarte verrät, was es denn so gibt: Spinat-Schafskäse-Strudel mit warmer Zitronensauce, gefüllte Paprika mit Paradeiser-Kürbis-Creme, Reis mit Chili-Bohnen oder auch Linsenbällchen in Currysauce.