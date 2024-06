Abkühlung zum rechten Zeitpunkt: Neues Millionenbad nahm Betrieb auf

Mit einer zweitägigen Eröffnungsaktion bei freiem Eintritt nimmt das neue Amstettner "Stadtbad im Uferpark" an diesem Wochenende seinen Betrieb auf. Nach 20-monatiger Bauzeit präsentierte sich das neue Hallen- und Freibad samt großzügigen Freizeitpark am Samstag bei der Eröffnungsfeier bei Kaiserwetter in voller Pracht. Auch am heutigen Sonntag ist das Bad bis zur erlaubten Auslastung für die Gäste frei zugängig.

Bürgermeister Christian Haberhauer (ÖVP), sein Vizebürgermeister Dominic Hörlezeder (Grüne) und Nationalrat Andreas Hanger (ÖVP) in Vertretung der Landeshauptfrau gaben mit einem Sprung vom Fünfmeterturm das Startzeichen für den Saisonauftakt in der 1.600 Quadratmeter großen Freizeitarena. Am Nachmittag wurde das Bad dann bei freiem Eintritt erstmals gestürmt.

Mit sieben Schwimm- und Vergnügungsbecken für große und kleine Gäste, drei Sprungtürmen (ein, drei und fünf Meter) sowie zwei Rutschen, wobei eine 70 Meter lange Rutschspirale mit Tempomessung eine spezielle Attraktion darstellt, ist für vielfältigen Badespaß gesorgt.

Stadtchef Haberhauer ist überzeugt, dass die neue Bad-Landschaft samt dem Park mit zahlreichen Spiel- und Erlebnisangeboten auch über die Stadt hinaus als touristischer Anziehungspunkt werden wird. Im Hallenbad steht nun unter anderem das von den Sportvereinen und Schulen sehnlichst erwartete sechsbahnige Sportschwimmbecken zur Verfügung. Um das Schwimmen zu erlernen, gibt es für Kinder besondere Vergünstigungen.

Lounge im Uferpark eröffnete ebenfalls

An die 32 Millionen Euro wurden in den Neubau investiert. Darin enthalten ist auch ein angebautes Vereins- und Gastrogebäude, in dem am Samstag auch die "Lounge im Uferpark" eröffnet wurde. Das als Restaurant, Café und Tagesbar konzipierte neue und moderne Angebot wird von der Großbäckerei und Gastrofirma Haubenberger (Haubis) betrieben. Ebenso wie die zwei Kioske im Hallen- und im Freibad.

Insgesamt sind im neuen Freizeitkomplex an die 60 Personen beschäftigt. Allein im Bad sind es 28. Insgesamt ist für 1.600 Badegäste, wobei im Hallenbad 600 Personen zugelassen sind, Platz.