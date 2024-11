Rennpiste umgebaut: Bagger sichern Weltcup-Spektakel im Dezember

Zwei Monate, bevor bis zu 20.000 Besucher den Hirschenkogel stürmen, laufen die Arbeiten in der Weltcup-Arena auf Hochtouren. Das trockene und milde Wetter spielt den Bergbahnen und dem Wintersportverein Semmering (WSV) in die Hände. Der Zeitplan für die massiven Umbauten und die Streckenverlegung ist derart straff, dass "nicht viel Unvorhergesehenes passieren darf“, weiß man beim WSV.

Umbauten an der Strecke werden vorgenommen, um die Sicherheit der Athletinnen zu gewährleisten, erklärt der Betriebsleiter der Bergbahnen, Jörg Jesernik. "Die Arbeiten an der Piste sind an die strengen Sicherheitsauflagen der FIS gebunden und werden von den Bergbahnen im Sinne der Vorgaben ausgeführt“, so Jesernik.

Neuer Zieleinlauf der Rodelbahn

Die Tribünen, die zum Großteil bereits aufgebaut sind, stehen an einem neuen Platz. Das bringe eine bessere Verteilung der Zuschauerströme, heißt es bei den Bergbahnen. Durch die Umgestaltung des Zielbereichs wurde in den vergangenen Tagen bereits das Ende der Rodelbahn verlegt, sodass die Bahn auch an den Renntagen genutzt werden kann.

"Die gesamten Umbauarbeiten sollen bis Mitte November fertiggestellt sein“, sagt Nazar Nydza, Geschäftsführer der Bergbahnen. Die Maßnahmen bedeuten nicht nur einen Fortschritt für die Wettbewerbsqualität des Weltcups, „sondern bringen auch nennenswerte Vorteile für alle Wintersportgäste“, meint Nydza.

Heuer wird es übrigens keinen traditionellen Nachtslalom im Damen-Ski-Weltcup am Semmering geben. Stattdessen finden die beiden Rennen am 28. und 29. Dezember bei Tageslicht statt. Grund für die Entscheidung ist die Schwierigkeit, am internationalen Fernsehmarkt einen Sendeplatz im Hauptabendprogramm zu bekommen, heißt es beim WSV.