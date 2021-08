Derartige Sportevents mit spektakulären Zieleinläufen in hochalpinem Gelände würde man eher in den Tiroler Bergen erwarten. Doch morgen, Samstag, geht die Österreichische Rad-Bergmeisterschaft mit einem Zieleinlauf auf rund 1.750 am Hochkar – nach Angaben des Veranstalters tatsächlich der steilste Radberg Österreichs – über die Bühne.

Auf der teils neu asphaltierten Hochkar-Alpenstraße bekommen morgen nicht nur Profis, sondern auch Hobbysportler die Chance, sich beim Jedermann-Bergzeitfahren mit den Besten zu messen. Zudem kann auch erstmals der höchste in NÖ auf einer Straße erreichbare Punkt überfahren werden.

Ermöglicht wird die heuer erstmals bis zum Berghaus in Gipfelnähe verlängerte Rennstrecke durch die Freigabe der Gipfel-Zufahrtsstraße für die Radrennfahrer. „Ein Meilenstein für die Rennradregion der Ybbstaler Alpen“, freut sich der Geschäftsführer der Region, Herbert Zebenholzer. „Wir laden alle Sportfans herzlich ein, bei dieser besonderen Premiere aktiv oder als Zuschauer dabei zu sein“, sagt der Touristiker, der auch gleich auf die zahlreichen Hütten und Gastro-Betriebe inmitten des Erholungsgebiets verweist.