Limes-Welterbe und E-Bike-Boom als Turboeffekt für den Tourismus an der Donau

Auch in NÖ wird in den Donauradweg als Flaggschiff unter den zehn Top-Radrouten im Land investiert. Um 3,3 Millionen wurde in den vergangenen fünf Jahren die Radtrasse erneuert. Im Projekt „Donauradweg 3.0“ wird nun eine weitere halbe Million in serviceorientierte Infrastruktur, mit überschaubaren Etappeneinteilungen, smarten Rastplätzen mit W-LAN-Hotspots, Handy- und E-Bike-Ladestationen und einer neuen Beschilderung der 260 Kilometer langen Strecke investiert. Parallel laufen verschiedene anknüpfende Radwegprojekte, etwa im Ybbs- oder Erlauftal.

Nicht außer Acht lassen beide Länder die Schifffahrt. Kreuzfahrtschiffe, die nun wieder zurückerwartet werden, bringen in NÖ mit den Landausflügen einer halben Million Passagiere eine Wertschöpfung von 22 Mio. Euro, so Danninger. Derzeit investiert das Land in eine neue Anlegestelle in Melk. In OÖ ankerten 2019 an 17 Anlegestellen 2.311 Schiffe. 2004 waren es 197 Kabinenschiffe.