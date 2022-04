Im Fall von Franz Uchatzi erhoffen sich die Mordermittler des nö. Landeskriminalamtes, dass die 37.000 Euro einen Mitwisser dazu motivieren, sein Schweigen zu brechen. Die Bluttat an dem damals 61-jährigen Schweinebauern ist der einzige ungeklärte Mordfall im Jahr 2019 in Niederösterreich – und es waren in diesem Jahr immerhin 19 Fälle.

Laut den bisherigen Ergebnissen deutet alles darauf hin, dass Uchatzi das Opfer einer sogenannten Home Invasion wurde. Also eines Überfalls, bei dem die Kriminellen auf den Bewohner treffen und die Lage blutig eskaliert. Die Tatzeit liegt zwischen 19.30 Uhr am 1. Oktober 2019 und der Auffindung der Leiche am 2. Oktober um 8.35 Uhr. Uchatzi war alleine zu Hause, seine Frau bei ihren Verwandten in ihrer Heimat Rumänien.

„Die Täter sind ohne Gewalteinwirkung auf das Anwesen gelangt. Einbruchsspuren gibt es keine“, schildert der Leiter der Mordkommission, Hannes Fellner.