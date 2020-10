Nach Bluttat in Vösendorf: Ein (noch) ungelöstes Mordrätsel

Es ist der einzige ungeklärte Mordfall im Jahr 2019 in Niederösterreich – und es waren in diesem Jahr immerhin 19 Bluttaten im Bundesland. Vor wenigen Tagen hat sich das Verbrechen am 61-jährigen Landwirt Franz U. am 2. Oktober 2019 in Vösendorf zum ersten Mal gejährt. Obwohl die Mord- und Tatortermittler des nö. Landeskriminalamtes bereits alles Erdenkliche unternommen haben, um das Kriminalrätsel zu lösen, ist ihnen der entscheidende Durchbruch noch nicht gelungen.

Durch die Veröffentlichung bisher unbekannter Ermittlungsergebnisse und Fotos erwarten sich die Fahnder nun neue Ermittlungsansätze, um die gesuchten Verbrecher endlich schnappen zu können. Der Chef der Mordkommission, Hannes Fellner, ist sich sicher, dass es sich um zumindest zwei Täter handelt. Durch die Spurenlage und die enorme Brutalität, die bei dem Opfer zu einer tödlichen Brustkorbkompression geführt hat, kann man davon ausgehen, dass es nicht eine Person alleine war, so Fellner.