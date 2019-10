Landwirt in seinem Haus getötet, Täter wollten Spuren verwischen

Der Fall weckt Erinnerungen an einen blutigen Überfall vor mehr als neun Jahren im Waldviertel, bei dem ein Viehhändler aus dem Bezirk Zwettl im Schlaf brutal zusammengeschlagen wurde und beinahe getötet worden wäre. Es war die Nacht auf den 9. Juli 2010, als plötzlich drei maskierte Männer vor dem Bett des Viehhändlers standen. Mit der Gegenwehr des 1,90 Meter großen Waldviertlers hatten die Räuber damals aber wohl nicht gerechnet.

Freispruch

Das Opfer konnte noch zwei Angreifer zu Boden schleudern, wurde aber vom dritten mit Pfefferspray kampfunfähig gemacht. Die Männer prügelten auf den wehrlosen Mann ein und ketteten ihn in der Toilette an. Sie verlangten von ihm 40.000 Euro. Daher ging er davon aus, dass sie es gezielt auf ihn abgesehen hatten. Acht Jahre später sind drei Verdächtige ausgeforscht worden. Zwei sind verstorben. Der Dritte wurde im Zweifel Anfang April am Landesgericht Krems freigesprochen.