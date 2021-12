Reittherapie: Mit vier Hufen gegen die Sucht

„Viele Patienten hier haben in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen mit Menschen gemacht. Da fällt es ihnen oft leichter, eine Verbindung mit einem Pferd aufzubauen. Nach und nach entwickelt sich daraus dann eine Art Dreiecksbeziehung“, sagt Wütherich.

Vertrauen aufbauen

Und dieses Konzept scheint aufzugehen. „Tiere tun einem nicht weh, Menschen tun einem weh“, sagt Zukunftsschmiede-Patientin Sabine T. (Name von der Redaktion geändert, Anm.). Sie habe an Spiel- und Drogensucht gelitten. „Hauptsächlich an Spielsucht, aber die Drogen haben mein Leben zerstört“, sagt sie. Vertrauen aufzubauen falle ihr schwer. Mit „Knuddel“ aber, einem von Wütherichs Pferden, spricht sie wie mit einem Freund. Was sie sagt, ist kaum verständlich, aber sie spricht, was das Wichtigste ist. Kurz darauf wird auch die Therapeutin in das Gespräch miteinbezogen. Es geht um Haarfarben und eine Geburtstagsparty.