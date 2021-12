Eisschwimmen: Der Sprung ins kalte Wasser

„Aufs Eisbaden sollte man sich gut vorbereiten. Einfach so, ohne Training, in den kalten See zu gehen, würde ich niemandem empfehlen“, sagt Einicher, der mittlerweile durchaus als Experte in Sachen Eisbaden bezeichnet werden kann.

Vorbereitung ist alles

Er selbst hat sich monatelang mit kaltem Duschen den Umgang mit der Kälte antrainiert und dann erst seinen ersten Eisbade-Versuch im Ratzersdorfer See gewagt. „Seit zwei Jahren ist das wöchentliche Eisbaden zu meinem persönlichen Gesetz geworden. Im Laufe der Zeit haben sich mir immer mehr Leute angeschlossen und so ist dann unsere kleine Community entstanden“, berichtet der 30-Jährige.

Anfang 2020 hat sich der St. Pöltner auch noch professionelle Tipps für sein außergewöhnliches Hobby geholt. Im Kälte- und Mindmanagement-Seminar „Keep on Cooling“, geleitet von Kältetrainerin Sonja Flandorfer, beschäftigte er sich mit der international bekannten Wim-Hof-Methode. Entwickelt vom Niederländer Wim Hof, besagt sie, dass man durch fokussiertes Atem- und Kältetraining, welches das Eisbaden ebenfalls umfasst, sein persönliches Stresslevel reduzieren kann und das Immunsystem dadurch ebenfalls gestärkt wird.