Red Bull: Cobra fasste den Falschen

Er wurde auf Waffen durchsucht. „Ein Beamter ist auf meinem Rücken gekniet. Dann hat einer gemeint, dass es sich erledigt hat und sie sind wieder gefahren.“ Auf eine Entschuldigung wartet der 22-Jährige noch. Ganz zu schweigen von dem Eindruck, den die Nachbarn haben: „Die halten mich jetzt wahrscheinlich alle für einen Schwerverbrecher.“ Dass er für den Erpresser gehalten wurde, dämmerte Daniel erst, als er am Freitag die Geschichte in der Zeitung las.

Auf KURIER-Anfrage bestätigt Cobra-Sprecher Detlef Polay den Zwischenfall. „Der junge Mann war zum falschen Zeitpunkt ganz in der Nähe des kritischen Bereiches. Man wusste nicht, wer der Erpresser ist, also war er verdächtig“, sagt Polay. Die Beamten hätten richtig gehandelt und die Verfolgung aufgenommen. Erst nach dem Zugriff erhielten sie die Information, dass es sich um den Falschen handelt. Polay versichert, dass man Kontakt zu dem 22-Jährigen aufnehmen und ihn in die Cobra-Zentrale einladen werde.