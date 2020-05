Red-Bull-Erpresser filmreif gefasst

Die Lebensmittelbranche ist in den vergangenen Jahren immer wieder in das Visier von Erpressern geraten. Die Polizei und die Unternehmen verfolgen dabei meist eine sehr restriktive Informationspolitik. Folgend eine Übersicht über die bekannten Fälle mit österreichischer Beteiligung.

Februar 2013 - Der österreichische Getränkehersteller Red Bull wird zum Opfer eines Erpressers. Dem Unternehmen wird erst in Briefen, dann per E-Mail damit gedroht, Dosen mit Fäkalkeimen zu verunreinigen, wenn eine Geldsumme nicht gezahlt wird. Die Staatsanwaltschaft wird eingeschaltet. Am 11. April wird der mutmaßliche Erpresser, ein 47-jähriger Niederösterreicher, am vereinbarten Geld-Übergabeort in Mödling in Niederösterreich von der Spezialeinheit Cobra festgenommen. Sein Motiv dürften finanzielle Schwierigkeiten gewesen sein, Getränke wurden keine kontaminiert.

November 2012 - Die thailändische Polizei nimmt im Badeort Pattaya einen Österreicher fest, der eine deutsche Supermarktkette um einen zweistelligen Millionenbetrag erpresst haben soll. Der 61-jährige Salzburger, der schon länger in Thailand lebt, ist per internationalem Haftbefehl gesucht worden. Er soll gedroht haben, mit Botox vergiftete Lebensmittel in Filialen der Kette zu hinterlegen und dann über Medien die Öffentlichkeit zu informieren.

Oktober 2010 - Die versuchte Erpressung des österreichischen Süßwarenherstellers Manner und des Feinkostunternehmens Wojnar sorgt für Aufsehen. Der Fall endet schließlich mit der Festnahme des 27-jährigen Täters. Der Deutsche hinterließ in mehreren Geschäften präparierte Mozartkugeln und Thunfischaufstriche. Er forderte mehrere 100.000 Euro, die zum Teil ausgezahlt worden sind. Im Anschluss an eine Geldabhebung kann ihn die Tiroler Polizei auf der Autobahn stellen. Der Mann wird zu fünf Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt.