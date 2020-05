Nach einem längeren Katz- und Mausspiel konnte gestern der mutmaßliche Red-Bull-Erpresser gefasst werden. Es handelt sich dabei um einen 47-jährigen arbeitslosen Niederösterreicher, wie am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Salzburg bekanntgegeben wurde. Sein Motiv war offenbar Geldnot. Er habe keine Red-Bull-Dosen kontaminiert, wie von ihm in einem Erpresserschreiben angekündigt. Laut dem Salzburger Landespolizeidirektor Ruf hat der 47-Jährige bereits ein Geständnis abgelegt. Ob der Mann Komplizen hatte, ist Gegenstand von Ermittlungen.

Die Festnahme des mutmaßlichen Erpressers würde Stoff für einen Hollywoodfilm bieten: Bei einer geplanten Geldübergabe beim Wiener Stephansplatz konnte der Mann noch flüchten. Danach begann der Täter per SMS mit der Polizei zu spielen: Fünf Übergabeorte wurden genannt. Die Polizei überwachte die Orte und konnte den Täter schließlich in Mödling, NÖ, festnehmen.