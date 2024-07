Gefälschte Rechnungen: Gastronom hinterzog über 300.000 Euro an Abgaben

Mit seinem gastronomischen Konzept hatte er in den Bezirken Baden und Mödling für Furore gesorgt. Neben einem Restaurant betrieb der Unternehmer auch eine Kantine und belieferte Schulen mit "gesunder Jause". All das fand ein jähes Ende, als aufflog, dass der Mann Rechnungen "frisierte", um finanziell über die Runden zu kommen.

Eine Haftstrafe deswegen hat er nach rechtskräftiger Verurteilung am Landesgericht Wiener Neustadt bereits abgesessen. Dort fand sich der Mann nun am Montag aber erneut wieder. Weil er im Zuge seiner illegalen Machenschaften auch mehr als 300.000 Euro an Steuern und Abgaben hinterzogen hatte, musste er sich auch deshalb noch verantworten.