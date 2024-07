Bankomat-Bande: So lief die Kommandoaktion in Tschechien

In den Vororten der niederländischen Metropolen Utrecht und Amsterdam fischen Hintermänner nach jungen, meist arbeitslosen Einwanderern aus Marokko und anderen Ländern.

Das Netzwerk der kriminellen Organisation, die in Österreich, Deutschland, Frankreich und anderen Ländern beinahe täglich Bankomaten in Geldinstituten in die Luft jagt, umfasst laut Ermittlern Hunderte Personen. "Wenn wir einen fassen, kommen fünf andere Gangster nach“, bringt ein Ermittler des NÖ Landeskriminalamtes das Problem auf den Punkt.