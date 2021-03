Rapid-Goalie startet Torwartschule in seiner alten Heimat

Ein Großer der Stadt kehrt zurück. Obwohl Richard Strebinger erst 28 Jahre alt ist, wird er schon als solcher in Wiener Neustadt willkommen geheißen. Der Rapid-Tormann möchte die Jugend an seiner Karriere partizipieren lassen und hat deshalb eine Torwartschule, die „Strebinger Keeper School“, ins Leben gerufen. Ab August werden Strebinger, Cheftorwarttrainer Wolfgang Tissauer und sein Team in Weikersdorf (Bezirk Wiener Neustadt-Land) und in Wiener Neustadt professionelles Torhütertraining für Mädchen und Burschen im Alter von 8 bis 14 Jahren anbieten. Der Qualitätsanspruch ist ein hoher, aber eher das Umfeld betreffend. „Ich habe schon mit 19 Jahren bei Werder Bremen mit Kindern und Jugendlichen trainiert. Es ist meine große Leidenschaft geworden, all die Erfahrung den Kindern weiter zu geben“, erklärt Strebinger im Gespräch mit dem KURIER.