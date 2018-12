Richard Strebinger: Der Acht-Millionen-Mann

Es geht um den größten Erfolg für Rapid seit 2015: Mit einem Punkt gegen die Rangers würden die Hütteldorfer in der Europa League überwintern. Teamtormann Richard Strebinger soll die Null am Donnerstag festhalten. Zu erzählen hat der 25-Jährige im KURIER-Interview einiges, etwa über seine Millionenklausel, die mit Fredy Bickel vereinbart wurde. Der Sportdirektor folgt dem Wunsch von Präsident Krammer und verlängert bis 2021. Bei der Amtsübergabe an Krammers Nachfolger in einem Jahr gibt es aber eine beiderseitige Ausstiegsklausel.

Ob Richard Strebinger dann noch in Hütteldorf sein wird?

KURIER: Welche Bedeutung hätte der Aufstieg gegen die Rangers für Sie?

Richard Strebinger: Eine sehr große. Für alle Klubs in Österreich außer Salzburg ist es nicht alltäglich, im Europacup zu überwintern. Auch wenn wir das 2015 geschafft haben, wäre es etwas ganz Besonderes für alle bei Rapid.

Nur drei Tage später wartet das Derby. Haben Sie Ihren Optimismus für den Sprung in die Top 6 behalten?

Es muss für alle klar sein, dass wir es schaffen können und auch schaffen werden. Es liegt nur an uns. Wir sind stark genug, um noch in die Top 6 der Tabelle zu kommen.