Rapid-Tormann Strebinger: "Mein Helm macht mich stolz"

Vor einem Jahr waren Sie ein Transferkandidat. Woran ist ein Wechsel gescheitert?

Im Winter war ein Wechsel für mich kein Thema. Im Sommer gab es eine konkrete Anfrage: Finanziell war es sehr gut, ich hätte mir nach drei Jahren in Österreich ein riesiges Haus darum hinstellen können. Aber die Liga war nicht das, was ich will. Das wäre nicht ich gewesen. Für meine Familie hätte es auch nicht gepasst.

Sie hatten im Frühjahr einige Wochen einen Durchhänger. Wurde das analysiert?

Ja. Ich will nicht im Detail darauf eingehen, aber wir haben schnell die richtigen Schlüsse gezogen, was zu ändern ist.

Sie hatten diese Saison bereits eine Gehirnerschütterung und einen Eingriff am Herzen, bei dem eine Rhythmusstörung behoben wurde. Müssen Sie jetzt besser auf sich aufpassen?

Nein, so wie ich immer mehr trainiert habe als vorgegeben, mache ich das auch jetzt so. Der Weg nach oben zu besseren Leistungen ist immer frei. Ich sehe die Ausfälle nicht so dramatisch, wie es von außen wahrgenommen wurde. Für mich war das nicht aufregender als die letzte Europacupsaison.

Sie sind ein sehr gläubiger Mensch. Hat das bei den Verletzungen, die ja auch schlimmer enden hätten können, eine Rolle gespielt?