Punschstand ade: Wie eine Stadt um Weihnachtsstimmung kämpft

Dampfende Glühweinbecher, fröhliche dicht gedrängte Plauderrunden an Punschständen oder in einer Reihe aufgefädelte glitzernde Verkaufsstände, das alles kann es heuer im vom Coronavirus dominierten Advent im malerischen Rothschildschloss in Waidhofen an der Ybbs nicht geben. Doch die Stadt will nicht klein beigeben. An allen vier Adventwochenenden soll es trotzdem stimmungsvolle Stunden in den Gassen der malerischen Altstadt geben.

Alternativprogramm

„Leider kann die ,Flammende Lichterweihnacht‘ in diesem Jahr nicht, wie gewohnt, stattfinden. Deshalb haben wir nach einer Lösung gesucht, um trotzdem Weihnachtsstimmung in unsere wunderschöne Altstadt zu zaubern“, sagt Bürgermeister Werner Krammer. Das Stadtmarketing, die Gastronomie und die Innenstadtkaufleute haben mit der Stadtverwaltung unter dem Motto „Advent findet Stadt“ ein Alternativkonzept erarbeitet. Trotz Corona-Vorschriften wird die Altstadt in weihnachtlichem Glanz erstrahlen und soll auch an allen vier vorweihnachtlichen Wochenenden (27./28. Dezember, 4./5., 11./12.und 18./19. Dezember) bespielt werden.