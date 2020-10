ÖVP-Wunsch: St. Pöltner Christkindlmarkt in der gesamten City

Die ÖVP hat unterdessen schon konkrete Vorstellungen. „Wir sprechen uns klar für eine Durchführung des Christkindlmarkts aus. Die Pandemie hat schon genug Opfer im sozialen Leben gefordert. Es sollte nicht auch noch die Vorfreude auf das Weihnachtsfest leiden“, hält dazu St. Pöltens Vizebürgermeister Matthias Adl fest.

Weihnachtsstimmung

Seitens der Volkspartei stellt man sich sogar eine Ausweitung des Christkindlmarktes vor. Fand dieser bislang nur rund um den Rathausplatz statt, soll er heuer in die gesamte Fußgängerzone ausgeweitet werden.

„Wir sollten aus der Not eine Tugend machen und die Weihnachtsstimmung in die gesamte Fußgängerzone bringen. Um genügend Abstand halten zu können und Gedränge zu vermeiden, sollten sich daher die Verkaufsstände aufteilen. Eine derartige Lösung würde auch dem Handel in der Stadt mit Sicherheit nicht schaden“, so Adl.