Wie die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dürfte die Lichtzeichenanlage am Bahnübergang auf der B26 trotz des einfahrenden Zuges kein Warnsignal angezeigt haben. Diese Information des Lkw-Lenkers wurde im Zuge der Erhebungen von einem Zeugen so bestätigt. Das Lichtzeichen beim Bahnübergang soll weder rot- noch gelb geleuchtet haben.

2.900 Eisenbankreuzungen bei den ÖBB

Im Netz der ÖBB gibt es österreichweit aktuell mehr als 2.900 Eisenbahnkreuzungen. Für noch mehr Sicherheit und damit es erst gar nicht zu einer Gefahrensituation für Straßenverkehrsteilnehmer kommen kann, verfolgen die ÖBB den Plan, die Anzahl weiter zu reduzieren.

Dass Lichtsignalanlagen auf Grund eines technischen Defekts komplett ausfallen, komme äußert selten vor. Was das Unglück in Willendorf anbelangt, wird die genaue Ursache aktuell ermittelt, erklärt ÖBB-Sprecher Christopher Seif. Laut seinen Angaben erfolgt auf der Strecke die Schaltung des Rotlichts in Richtung 1 (Fahrtrichtung Puchberg/Sch.) manuell durch den Triebfahrzeugführer mittels Funkfernbedienung und in Richtung 2 (Wiener Neustadt) über Einschaltsensoren im Gleis.