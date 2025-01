Ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Zug und einem Lkw-Gespann hat am Dienstag die Einsatzkräfte im Bezirk Neunkirchen in Atem gehalten. Auf einem unbeschrankten Bahnübergang an der B26 in Willendorf hat eine Garnitur der Puchberger-Bahn einen Lkw gerammt und mitgerissen.