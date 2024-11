Korruptions-Vorwürfe: Wirbel um Grundablösen für ÖBB-Unterführung

Der Fall dreht sich um die geplante Unterführung von Haderswörth in Lanzenkirchen . Nach einigen schweren und auch tödlichen Unfällen in den vergangenen Jahren sind die ÖBB , das Land NÖ und die Gemeinde Lanzenkirchen übereingekommen, die neuralgische Gefahrenstelle mit einer Unterführung zu entschärfen. „Ein sicherer Bahnübergang ist nur ein aufgelassener“, heißt es dazu seitens der ÖBB-Infrastruktur-AG . Baustart ist im kommenden Jahr.

Züge fahren öfters

Der Schritt ist auch notwendig, um die Zugintervalle auf der Aspanger-Linie zu erhöhen, die Unterführung verhindere lange Wartezeiten. Weil der Bau eines Tunnels samt Schleife allerdings viel Platz benötigt, waren rund um die Bahnkreuzung Grundstücksablösen nötig.

Einer der Grundbesitzer von Acker und Wiesen, die für den Bau benötigt werden, war SPÖ-Gemeinderat und -Spitzenkandidat Johann Dorfmeister (42). In dem anonymen Brief wird der Landwirt dafür angefeindet, als politischer Vertreter großer Nutznießer von dem Projekt zu sein und kräftig "abkassiert" zu haben. „Die Gemeindevertreter sehen die Euro in den Augen blitzen“, heißt es süffisant im Brief. Auch ÖVP und FPÖ würden mit ihrer Zustimmung „unter einer Decke“ stecken.