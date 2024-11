"Backerbsen-Affäre": Warum eine FPÖ-Party die ÖVP toben lässt

Seither veranstaltet der FPÖ-Politiker jedes Jahr im November ein kleines Fest, um an die sogenannte Backerbsenaffäre zu erinnern. Das Motto der Veranstaltung am Samstag: "Genießen ohne Schikane".

"Es werden wieder so um die 100 Leute kommen. Mir geht es dabei auch darum, dass niemals vergessen werden darf, welches Corona-Regime in Österreich geherrscht hat. Das war ein Verbrechen an der Bevölkerung", sagt Hafenecker im Gespräch mit dem KURIER.

"FPÖ zeigt ihr wahres Gesicht"

Die blaue Party sorgt unterdessen allerdings für großen Ärger bei der Volkspartei. "Die FPÖ zeigt mit den Feierlichkeiten zur Backerbsenparty einmal mehr ihr wahres Gesicht: Sie bricht bewusst Gesetze und feiert diese Verstöße auch noch mit Festen. Wer Gesetzesbrüche glorifiziert, verhöhnt all jene, die sich an die Gesetze in unserem Land halten und untergräbt das Vertrauen in unseren Rechtsstaat", betont ÖVP-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner.