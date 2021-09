Psychologische Corona-Hilfe für Schüler

Lockdown, Homeschooling, monatelang kein Austoben mit Freunden im Sportverein und eventuell Eltern, die mit der Situation überfordert oder in die wirtschaftliche Bredouille geraten sind. Das alles sind Gründe, weshalb die Corona-Pandemie vermehrt psychische Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen hervorgerufen hat. Studien zufolge haben Depressionen und ähnliche Zustände gerade bei jungen Menschen seit Corona deutlich zugenommen.

Diese Erfahrungen hat man auch in Schulen gemacht, seit diese wieder normal für den Unterricht geöffnet sind. Am Bundesgymnasium Zehnergasse in Wiener Neustadt wurde von Schülern sogar der Wunsch nach einer verstärkten psychologischen Unterstützung in Bezug auf die coronabedingten Belastungen und deren Auswirkungen geäußert