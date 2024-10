Enquete in Psycho-Zentrum Mauer mit SOS um den Krisenfall Psychiatrie

Ein Symposium zur „ Seelischen Gesundheit “ im Landesklinikum Mauer nutzten renommierte Psychiater zu einem Appell für einen dringenden Ausbau der psychiatrischen Versorgung und präventiver Maßnahmen durch die Gesundheitspolitik. In der Veranstaltung „ Der Mensch in der Krise “ wurde vor allem auf einen dramatischen Anstieg psychischer Belastungen und Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen hingewiesen und gewarnt.

Primarärzte Christian Korbel und Paul Plener richten dringenden Appell an die Politik

Paul Plener, Leiter der Uni-Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Meduni Wien berichtete, dass die Arztbesuche nach Suizidversuchen bei Jugendlichen deutlich angestiegen seien. Präventions- und Therapieprogramme seien zwar seit Jahren bekannt, würden aber auf politische Umsetzung warten.

In aufrüttelnden Referaten wiesen die beiden Fachärzte auf die in den letzten Jahren verstärkte Inanspruchnahme kinder- und jugendpsychiatrischer Kliniken aber auch der niedergelassenen Praxen hin. Überlastung und lange Wartezeiten für die Patienten seien die Folge. Prävention und frühzeitige Intervention seien aber ein Schlüssel, um die steigende Zahl an psychischen Erkrankungen langfristig zu senken.

Ein zentrales Ziel dabei sei es, Menschen frühzeitig zu erreichen, meist bevor Erkrankungen entstehen oder schwerwiegender werden.