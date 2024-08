NÖ: Spatenstich für Landesausstellung, die in die Seelen der Menschen blickt

Sie nannte aber noch mehrere Gründe, warum der Entschluss für das Landesklinikum als Ausstellungsort gefallen war. Mit für die Umbauarbeiten und die Ausstellung vorgesehen 43 Millionen Euro wolle man das einmalige historische Jugendstil-Ensemble , das sich in Landesbesitz befindet, renovieren und „auf die Höhe der Zeit bringen“, so Mikl-Leitner. Sie lobte auch das Engagement und die Unnachgiebigkeit der Moststraßenregion , die vor zehn Jahren erstmals mit der Landesausstellungsidee in Mauer vorstellig geworden war und sich die Landesschau verdient habe.

In der Darstellung des gesellschaftlichen Umgangs mit psychisch Kranken in der Vergangenheit und in der Gegenwart wird auch das dunkle Kapitel der Anstalt in der NS-Zeit wissenschaftlich aufgearbeitet und in einer Dauerausstellung in einem eigenen Gebäude dargestellt werden. Rund 2.400 Menschen wurden von den Nazis von Mauer aus in den Tod geschickt oder auch an Ort und Stelle ermordet.