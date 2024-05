Immer mehr Fahrt nehmen die thematischen und baulichen Vorbereitungen für die NÖ Landesausstellung 2026 (LA) im Klinikum Mauer und an der Moststraße auf. 43 Millionen Euro wird das Land NÖ in die Schau „Wunder Mensch – Seelische Gesundheit im Wandel der Zeit“ samt den erforderlichen Umbauarbeiten investieren. Für die Arbeiten im mächtigen Jugendstil-Verwaltungsgebäude des Klinikums, das zum LA-Museum umgerüstet wird, laufen derzeit die Ausschreibungen für die Gewerken, sagt der neue Landausstellungsleiter , Erwin Klissenbauer .

Projektauswahl

Viele der Vorschläge seien auch über bestehende Förderschienen verwirklichbar, berichtet Michaela Hinterholzer. Derzeit lote man in der Leaderregion die besten Optionen aus und vermittle die Projektwerber an die richtigen Stellen.

Die Moststraße selbst hat zwei große Vorhaben: So will man Mostviertler Kraftplätze in den Fokus stellen und ein neues attraktives Leitsystem für Besucher in der Region installieren. Die Bahnhöfe in St. Valentin und Amstetten sollen besondere Drehscheiben werden. Passend zum Thema wird es auch neue Kombis aus Radfahren, Natur und Gesundheit geben.