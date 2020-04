Prozesse abgesagt: Geschworene und Anwalt in Angst vor Ansteckung

Die Geschworenen wären in den Zuschauerrängen mit ausreichend Sicherheitsabstand gesessen. Sachverständige und Zeugen wären mittels Videokonferenz aus Nebenräumen dem Mordprozess zugeschaltet worden. Doch daraus wird nichts. Weil der Verteidiger und einige Geschworene aus Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus Bedenken geäußert haben, wurde ein Mordprozess am kommenden Montag am Landesgericht Korneuburg kurzer Hand wieder abgeblasen.

Alexander C., ein 54-jähriger Staatenloser aus dem Rocker-Milieu, ist angeklagt, seine 48-jährige Freundin Alexandra K. in Neudorf bei Mistelbach vergangenen Dezember mit annähernd 15 Messerstichen getötet zu haben. Der Biker hatte zum Tatzeitpunkt fast 2,5 Promille Alkohol im Blut. Weil die hohe Zahl an Frauenmorden und Gewalt im häuslichen Bereich gerade gesellschaftlich ein brisantes Thema ist, wollte das Landesgericht Korneuburg laut dem Vizepräsidenten Wolfgang Schuster-Kramer ein Zeichen setzen und den Fall nicht auf die lange Bank schieben.