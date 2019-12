Frau mit Küchenmesser in Niederösterreich erstochen

Eine 48 Jahre alte Frau ist Sonntagabend nach einer Messerattacke in einer Marktgemeinde im Bezirk Mistelbach ums Leben gekommen. Die Frau wurde von Beamten mit mehreren Stichverletzungen im Bauch in einer Wohnung gefunden, berichtete die Polizei. Die Tat soll sich gegen 20 Uhr ereignet haben. Ein ebenfalls anwesender 53-Jähriger gilt als tatverdächtig, er wurde festgenommen und soll am Montagvormittag befragt werden. Das ist heuer der 17. Mord in Niederösterreich und der 16. Frauenmord.

Laut KURIER-Recherche handelt es sich um eine Beziehungstat, demnach lebten die 48-jährige Einheimische und der 53-Jährige gemeinsam in der Wohnung. Der Mann soll zwar in Österreich geboren worden sein, allerdings staatenlos sein. Ein Bekannter der Familie soll die Polizei wegen eines Streits kontaktiert haben.

Seitens der Staatsanwaltschaft Korneuburg wurde eine Obduktion angeordnet. Ebenfalls durchgeführt werden soll eine körperliche Untersuchung des Beschuldigten.