Prozess um Mord mit Meißel: "Sie hat gesagt, ich brauch dich nicht"

"Da hat es mir die Füße weggezogen"

Er habe sich von seiner Frau gedemütigt und gekränkt gefühlt. Daher habe er so emotional reagiert, gibt der Angeklagte vor Gericht an. Er habe am Tag des Mordes zu ihr ins Bett gewollt, aber sie hat gesagt: "Was willst du, ich brauch dich nicht mehr. Ich will einen Mann, der es mir ordentlich besorgt. Da hat es mir die Füße weggezogen".

Seine Pulsuhr habe fünf Minuten vor der Tag angezeigt, dass er nur 66 Puls hatte, zum Tatzeitpunkt dann 190, 45 Minuten danach immer noch 109. Das gelte für ihn als "Beweis", dass er nichts geplant hatte, sondern aus der plötzlichen Emotion heraus reagiert hätte.