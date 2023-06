Eskalation nach Freiluft-Disco: Burschen ins Spital geprügelt

Mehr als 1.000 Besucher zählte am vergangenen Wochenende die bekannte Ö3-Disco in Payerbach. Seit der Veranstaltung gehen allerdings in der Marktgemeinde die Wogen hoch. Zwei junge Männer im Alter zwischen 20 und 25 Jahren, die nach dem Event einem Mädchen auf dem Nachhauseweg zu Hilfe eilten, dürften von einer Gruppe von bis zu 12 Jugendlichen zusammengeschlagen worden sein.