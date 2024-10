Neunfach Vorbestrafter soll Drogenhandel aus der Haft geleitet haben

Auch der 25-Jährige - seinerseits bereits zweifach einschlägig vorbestraft - bestreitet die Vorwürfe. Geständig zeigt er sich jedoch zu weiteren Punkten der umfangreichen Anklage gegen ihn. Denn, um seine Drogensucht zu finanzieren, wurde der Mann im Jahr 2023 zum Serien-Bankräuber . Mit Schal, Haube und einer Schreckschusspistole stürmte er in mehrere Filialen in Wien, legte jeweils einen Zettel mit der Aufschrift "Schnell auszahlen" vor und entkam mit insgesamt rund 45.000 Euro Beute .

Neben ihm auf der Anklagebank: jener 25-Jährige, der als seine rechte Hand in Freiheit agiert haben soll. Mehr als zwei Kilogramm Heroin, 13 Kilo Kokain, 108 Gramm Speed, außerdem Cannabiskraut und Crystal Meth soll die "kriminelle Vereinigung", wie sie der Staatsanwalt nennt, verkauft haben. Unter anderem in Wiener Neustadt, Hirtenberg und Wien. Doch der Anklagevertreter betont: "Das ist nur die Menge, die wir beweisen können, die Dunkelziffer dürfte deutlich höher sein."

Entkommen konnte er auch einer Polizeikontrolle, in die er nur wegen einer Autopanne geraten war. Als die Beamten das Fahrzeug unter die Lupe nahmen, versteckte sich der Mann am Rücksitz, während seine Lebensgefährtin mit ihnen sprach, weil er bereits gesucht wurde. Doch die Polizisten entdeckten nicht nur ihn, sondern auch das im Kofferraum aufbewahrte Suchtgift. Erfolglos versuchte er zunächst, sich mit einem gefälschten italienischen Reisepasse aus der Affäre zu ziehen. Während seine Lebensgefährtin sich der Festnahme widersetzte und dabei auch Beamte verletzt haben soll, gelang dem 25-Jährigen dann aber mit einer Pistole die Flucht.

Autolenker mit Waffe bedroht

An einer Tankstelle zwang er daraufhin einen Fahrzeuglenker mit vorgehaltener Waffe, aus dem Wagen zu steigen und fuhr davon. Vor ihrer in Wien als Drogenlager genutzten Wohnung konnten der Mann und ein Komplize schließlich doch verhaftet werden. Auch dieser Komplize steht am Montag vor Gericht - so wie weitere "Läufer", die das Suchtgift auf der Straße verkauft haben sollen. Außerdem die Lebensgefährtin des 25-Jährigen und eine Mattersburgerin, die bei mehreren Banküberfällen das Fluchtfahrzeug lenkte.